3 aylık minik Elif'i babası döve döve öldürdü! Anneden kan donduran sözler

Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.