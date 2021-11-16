3 aylık minik Elif'i babası döve döve öldürdü! Anneden kan donduran sözler
ANTALYA’da babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif’in annesi Beyza Topçu konuştu. “Normalde beni darp ediyordu, bebek uyanınca sinirini ondan çıkardı” dien Topçu, "Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu" dedi.
Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Dehşet anlarını anlatan anne Beyza Topçu, “Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu” dedi.
Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti.
Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
"Dönüp sinirini ondan çıkardı"
Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Olay anlarını anlatan anne Beyza Topçu şöyle konuştu: