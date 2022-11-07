3 aylık hamile sevgilisiyle apar topar evlenen Nihat Doğan güzellik merkezi açmıştı! 5 milyon lira zarar etti kapattı
Nihat Doğan, üç aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arezoo Gharlar'la evlenmişti. Nihat Doğan, 5 milyon TL harcayarak güzellik merkezi açmıştı. Nihat Doğan bu sektörde tutunamadı. Büyük zarar eden Doğan, açtığı merkezi kapattı.
Üç aylık hamile sevgilisi Arezoo Gharlar ile evlenen Nihat Doğan, 5 milyon liraya güzellik salonu açmıştı. Ancak Nihat Doğan bu sektörde umduğunu bulamadı. Büyük zarar eden Doğan, açtığı merkezi kapattı ve yakınlarına da "Keşke bu işe girmeseydim" dedi.
Şarkıcılığın yanında sunuculuk da yapan Nihat Doğan, sevgilisi Arezoo Gharlar ile hayatını birleştirdi. Bir arkadaş ortamında tanışan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturdu.
Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düştü.
Öte yandan Doğan'ın hayatını birleştirdiği Arezoo Gharlar'ın üç aylık hamile olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğan, “Dini nikahımız yapılmıştı, Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikahı kıydık” diye konuştu.