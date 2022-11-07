3 aylık hamile sevgilisiyle apar topar evlenen Nihat Doğan güzellik merkezi açmıştı! 5 milyon lira zarar etti kapattı

Üç aylık hamile sevgilisi Arezoo Gharlar ile evlenen Nihat Doğan, 5 milyon liraya güzellik salonu açmıştı. Ancak Nihat Doğan bu sektörde umduğunu bulamadı. Büyük zarar eden Doğan, açtığı merkezi kapattı ve yakınlarına da "Keşke bu işe girmeseydim" dedi.