3 aylık hamile olan Hazal Kaya yıllardır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda hamilelik iddialarını doğrulayan Hazal Kaya, katıldığı bir programda kimsenin bilmediği hastalığını anlattı.
Ali Atay ile yıllar süren birlikteliklerini geçtiğimiz Şubat ayında resmiyete döken Hazal Kaya, hakkında bilinmeyenleri açıkladı. Bizim Hikaye dizisinin bitmesiyle doğacak olan çocuğuna odaklanan genç oyuncu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti.
YouTube'da yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler adlı programa katılan Hazal Kaya, programın sonlarına doğru bir süredir boğuşmakta olduğu hastalığını itiraf etti. Şimdiye kadar bunu hiç açıklamadığını söyleyen Hazal Kaya, yaşadığı rahatsızlığı bir dönem Galatasaray’da top koşturan futbolcu Bafetimbi Gomis üzerinden örnekledi.
Vazovagal Senkop hastalığı: Sahada bayılarak herkesi korkutan Gomis’in yaşadığı Vazovagal Senkop hastalığına yakalandığını söyleyen Hazal Kaya, şimdiye kadar oynadığı dizilerde bayılma rollerini sıklıkla yaptığını belirterek bu tarz bir hastalığın da üzerine geldiğini anlattı.
Peki Vazovagal Senkop nedir?: Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık senkop nedenidir, vagus sinirinin aktivasyonu ile ilişkilidir. Anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetiklenir.