BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 aylık bebeğini pencereden atmıştı! O anne için yeni karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 aylık bebeğini pencereden atmıştı! O anne için yeni karar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bebeğini 4. kattan atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan anne, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.

Abone ol

7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E'nin pencereden attığı 3 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.E'nin psikolojik sorunları olduğunun iddia edilmesi üzerine savcılıkça akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

N.E, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçakladı
Korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçakladı
Emine Erdoğan 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu
Emine Erdoğan 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu
Murat Kurum: Hatay'ı nasıl ayağa kaldırdığımızı herkes görmeli
Murat Kurum: Hatay'ı nasıl ayağa kaldırdığımızı herkes görmeli
Kadın basketbol maçında ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Kadın basketbol maçında ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Uşak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
Uşak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
Dışişleri: Yemen Cumhuriyeti'nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe verici
Dışişleri: Yemen Cumhuriyeti'nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe verici
Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
TFF resmen açıkladı! Ünlü eski hakemin bahis oynadığı tespit edildi
TFF resmen açıkladı! Ünlü eski hakemin bahis oynadığı tespit edildi
İsrail'den sinsi Somali kararı! Ülke olarak tanıdılar! Türkiye'den flaş açıklama
İsrail'den sinsi Somali kararı! Ülke olarak tanıdılar! Türkiye'den flaş açıklama
Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar
Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem konutları mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem konutları mesajı