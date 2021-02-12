3 aylar mesajları yeni 2021 resimli 3 aylar karşılama sözleri
Müslüman aleminin dört gözle beklediği, her gününde farklı faziletlerin olduğu mübarek 3 aylar yarın yani 13 Şubat cumartesi günü başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güze resimli mesajlar ve 3 aylar kutlama mesajları derlemesi haberimizde.
Müslüman aleminin dört gözle beklediği, her gününde farklı faziletlerin olduğu mübarek 3 aylar yarın 13 Şubat cumartesi günü başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güze resimli mesajlar ve 3 aylar kutlama mesajları derlemesi haberimizde.
Recep, Şaban ve Ramazan ayı olan ve mübarek sayılan 3 aylar yarın başlıyor. Fazilet dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhatemi bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar resimli mesajlarını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. WhatsApss, Facebook, ve twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2021 en yeni 3 aylar mesajları haberimizde.
* Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. * İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…
* Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun…. * Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara..