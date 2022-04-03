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3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

İhlas Haber Ajansı
3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

Edirne’ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist, esnafın yüzünü güldürdü. Nüfusundan fazla turist ağırlayan Edirne'de, bu hafta sonu da turistlerin alışveriş izdihamı vardı.

3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor.

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3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor. 

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3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. 

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3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinin alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne, adeta bir turizm cenneti haline geldi.

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