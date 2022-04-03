3 ayda 500 binden fazla kişi geldi koca şehir Bulgar pazarı oldu

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor.