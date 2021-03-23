3 ay sürdü! Eskişehir'de internetten aldı yazıları görünce şaştı kaldı: Gözleri yaşardı

Defterdeki bilgilerden bahseden Çelik "İçerisinde de çok farklı bilgiler olduğunu fark ettim. Defter tamamen Osmanlıca yazılmış. Öğretmen görevli olduğu köyde çevresini, hangi yemeklerin yendiğini, giyim tarzlarını, evlerinin yapılış biçimleri, köydeki hurafeler, örf adet ve gelenekler gibi neredeyse her konuyu deftere yazmış. Bunu yazan da ilkokul öğretmeni H. Basri olarak adını deftere geçirmiş. Ben Hasan Basri olarak tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.