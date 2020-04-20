3 Avrupa ülkesinden koronavirüs sonrası normalleşme adımları
Küresel salgınla mücadele eden Avrupa'da bazı ülkeler normal hayata dönebilmek için adımlar atmaya başladı. Danimarka okullarını açarak ilk adım atan Avrupa ülkesi olurken; Almanya'da bazı küçük işletmeler açıldı. İtalya'da da kitapçılar kapılarını açtı.
İtalya'da ilk vakanın görülmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.
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Salgının en yüksek noktasını gördükten sonra kademeli olarak normal hayata geçmeye çalışan İtalya, bazı kitap ve küçük işletmelerini açıyor.
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Öte yandan; 4 Mayıs'tan itibaren İtalya'da kısıtlamaların esnetilmesi noktasında tartışma yaşanıyor.
Ülkede kısıtlamaların plan dahilinde olmaması ve bu planın nasıl uygulanacağına dair bölge yönetimleri arasında tartışma yaşanıyor.
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Almanya çizmiş olduğu yol haritasında ise kararlı adımlarla ilerliyor.
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