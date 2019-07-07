3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Şüpheliler, bu anlarda, cep telefonu kamerasıyla görüntü de çekti. M.A.N., video kendisine izletilip, şikayetçi olmaması için şantaj yapılmasına rağmen polise gitti. Çocuğun emniyette yaşadıklarını anlatması üzerine, 4 Temmuz'da, cumhuriyet başsavcılığınca 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.