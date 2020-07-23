2'nci kattan düştü! Sultangazi'de dehşet anları anbean görüntülendi
SULTANGAZİ'de tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 2'nci kattan düşerek yaralandı. O korkunç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de 7 katlı bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre, arkadaşıyla şakalaşırken ikinci kattan yere düştü.
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Tekstil atölyesinin ürünlerinin taşındığı pencereden düştüğü öğrenilen kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin ayağında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan düşme anı iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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