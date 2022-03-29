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29 Mart altın 917 lira oldu! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

29 Mart altın 917 lira oldu! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

29 Mart altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde işlem görürken piyasa uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

29 Mart altın 917 lira oldu! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, dünü yüzde 0,2 azalışla 933,9 liradan tamamladı. Rusya-Ukrayna savaşı ve para politikalarına yönelik belirsizlikler emtia fiyatlarında oynaklığın devam etmesine neden oluyor.

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29 Mart altın 917 lira oldu! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

29  Mart 2022 haftanın ikinci işlem gününde gram altın 917,32, çeyrek altın 1.505,00, yarım altın 3.011,00, cumhuriyet altını da 5.998,00 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

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29 Mart altın 917 lira oldu! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

-Piyasalarda ciddi belirsizlik var. Herkes ağız dalaşı yapıyor. Türkiye jeopolitik olarak işten sıyrılmaya çalışıyor. Türkiye'nin hamleleri piyasalar açısından önemli olacaktır.

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29 Mart altın 917 lira oldu! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

-Merkez Bankası bence bu yıl 2 kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence sürpriz olmaz. Enflasyon rakamları yükseliyor siyasi alanda da mücadele süreci var. Birçok kalemde zam göreceğiz. Enflasyon yükselemeye devam edecek. Siyasi hamleler önemli oluyor. 

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