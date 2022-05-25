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29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım bedava olacak! Twitter'dan duyuruldu

29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım bedava olacak! Twitter'dan duyuruldu

İSTANBUL'un fethinin yıldönümünde İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Toplu ulaşım ve Marmaray trenleri, İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecek.

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Türkiye İstanbul'un fethinin 569'uncu yılını kutlamaya hazırlanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu bugüne özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Fetih kutlamaları çerçevesinde Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet vereceği açıklanırken İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da 13 Eylül 2021 yılında AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan ve teklif karar olarak alınan meclis kararını paylaştı.

Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek. Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

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