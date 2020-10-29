29 Ekim mesajları 2020 resimli kısa görselli Cumhuriyet Bayramı mesajları
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Atatürk'ün kurduğu şanlı Cumhuriyet'in 97. yılı. Bu anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız Cumhuriyet çoşkusunu yaşayan resimli 29 Ekim mesajları haberimizde... İşte kısa, resimli 2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaları...
Cumhuriyet Bayramı vatandaşlar tarafından her yıl çoşkuyla kutlanıyor. Birçok vatandaş bu şanlı günün önemini yaşamak için sevdiklerine 29 Ekim mesajları yolluyor. İşte resimli ve yeni resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri...
- 97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
- İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
- Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.