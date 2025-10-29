29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Ünlüler sosyal medyadan paylaştı...
Bugün, Cumhuriyet'imizin 102'nci yılı! Tüm Türkiye'de coşku içinde kutlanan bu özel güne ünlü isimler de katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. Ünlü isimler de kutlama paylaşımlarıyla gündem oldu.
KENAN DOĞULU
"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun! Atamızın bize armağan ettiği bu eşsiz mirası, hep birlikte, sonsuz bir gurur ve sevgiyle koruyor ve kutluyoruz. Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik, umut ve gelecektir. Bu değerleri kalbimizde, şarkılarımızda ve adımlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz."
SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya çocukluk fotoğrafını paylaştı: Yaşasın Cumhuriyet!
HAKAN ALTUN
"102 yıl önce atılan adımlar, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Emanetin emanetimizdir."