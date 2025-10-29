29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Ünlüler sosyal medyadan paylaştı...

KENAN DOĞULU

"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun! Atamızın bize armağan ettiği bu eşsiz mirası, hep birlikte, sonsuz bir gurur ve sevgiyle koruyor ve kutluyoruz. Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik, umut ve gelecektir. Bu değerleri kalbimizde, şarkılarımızda ve adımlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz."