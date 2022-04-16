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29 cm inceldi! 25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü

29 cm inceldi! 25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü

Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün öncesi kampa girdi. Sayan'ın son hali şaşırttı.

29 cm inceldi! 25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmeye hazırlanıyor. 

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29 cm inceldi! 25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü

 Sayan'ın genç sevgilisi Ökten'in "Dört yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülmüştü. 

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29 cm inceldi! 25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü

Sayan ortaya atılan iddiaların hepsini reddettiğini açıklamıştı. 

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29 cm inceldi! 25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü

Geçtiğimiz günlerde sahne öncesi evlilik konusu hakkında konuşan  Ökten ise, "Çıkan evlilik haberi ile ben çok rahatladım" demişti. 

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