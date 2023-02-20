280 haneli beldede sadece 15 ev ayakta kaldı! Hayalet köye döndü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hasarın büyük olduğu yerleşim yerlerinden Yaylakonak'ta 280 haneden sadece 15'i sağlam kalabildi.
Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan, depremin ilk günlerinde olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen 1700 nüfuslu Yaylakonak beldesinde yığma taş, toprak ve kerpiçten yapılan evlerin neredeyse tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.
Enkazda 72 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan belde sakinleri, yaralarını sarmaya çalışıyor.
Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın, AA muhabirine, beldede deprem günü enkazın yanı sıra sert kış koşullarıyla da mücadele ettikleri için oldukça zorlandıklarını söyledi.
Belde merkezinde 72 can kayıplarının olduğunu, belde nüfusuna kayıtlı olup da Adıyaman merkezde yaşayan 33 vatandaşın da hayatını kaybetmesiyle toplam 105 cana veda ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu: