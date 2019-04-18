28 yıl sonra öğrendi! Görünce doktorlar bile şoke oldu

Rusya’ya bağlı Buryat Cumhuriyeti’nde 28 yıl önce ağzında ağrı olduğu şikayetiyle doktora başvuran hastaya dişlerinin neredeyse tümünün işlevsiz olduğu söylendi. Dişlerinin çoğu sökülen hastaya implant takıldı. Yıllar sonra tekrar doktora giden hasta büyük bir sağlık skandalıyla karşılaştı.