28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan 16 sanık hakkındaki 28 Şubat davasında, 13 sanığa verilen "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan 16 sanıktan 13'üne verilen "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkemenin gerekçeli kararında, 54. Hükümet'in istifasıyla sonuçlanan sürecin, "postmodern darbe" olduğu ve bu darbenin Batı Çalışma Grubu (BCG) konsepti ile organize edildiği tespiti yer aldı.

Gerekçeli kararda, 54. Hükümet'in kurulmasıyla birlikte hükümetin meşru politikası çerçevesinde ülkenin yönetilmesinin engellenmeye çalışıldığı ve hükümeti devirme ve değiştirme sürecinin devreye sokulduğu belirtildi.

HÜKÜMETİ DEVİRME EYLEMLERİ VE CEBİR UNSURU

Kararda, hükümetin başı, başbakan ve bakanlara aleni olarak ağır hakaret ve tehditler edildiği, basın yayın organları kullanılarak toplum üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Batı Çalışma Grubu'nun alt ve yan oluşum ögeleriyle birlikte darbede devreye sokulduğu, düzenli toplantılar gerçekleştirilerek çeşitli faaliyetlerin yapıldığı ve bu grubun Anayasa ve mevzuata aykırı olarak 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirme amacıyla kurulup faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Mahkeme, cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği tespitine yer verdi. Gerekçeli kararda bu yönde şu tespitlere yer verildi:

"Atılı suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği, organizasyonun bir bütün halinde diğer faaliyetleri ile birlikte atılı suçun işlendiği dosya kapsamından sabit olduğundan bu yöndeki beyanların sanıkların eylemlerini değiştiremeyeceği anlaşılmıştır."

SANIKLARIN DARBEYE YARDIM EDEN ROLÜ

Yargıtay bozma kararı sonrası yeniden yargılanan sanıkların, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmek amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu ve bu amaca yönelik oluşturulan strateji ve faaliyetlere iştirak edip, belirlenen kararların yürütülmesini kolaylaştırıp sağladıkları belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Mensubu Sanıklar: Muhittin Erdal Şenel, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır, Hayri Bülent Alpkaya, İbrahim Selman Yazıcı, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Ersin Yılmaz ve Altaç Atılan'ın bu amaçlar doğrultusunda Batı Çalışma Grubu'na dahil olup karar ve faaliyetlere katıldıkları ve alınan kararların hayata geçirilmesine katkı sundukları aktarıldı.

YÖK SANIKLARI VE FAALİYETLERİ:

Erdoğan Öznal (Dönemin YÖK Üyesi): Batı Çalışma Grubu'nda alınan kararların YÖK'e ulaşması ve gerçekleştirilmesine yardım ettiği belirtildi.

Halil Kemal Gürüz (Dönemin YÖK Başkanı): Gelen karar ve talimatların yerine getirilmesini ve denetimini sağladığı tespit edildi. Gürüz'ün, Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Kriz Masası-Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılarda alınan kararların icrası için kurye iletildiği ve YÖK Üst Kurulu ile 61 üniversite rektörünün "gericilik faaliyetleri" konulu brifinge katılmasını sağladığı kaydedildi.

Sanık Öznal'ın, "Siyasi İslam'la Mücadele Yöntemleri" isimli belgeyi Gürüz'e verdiği, belgenin 54. Hükümetin siyasal İslam'ı gerçekleştirmeye çalıştığını anlattığı ve bu nedenle suç kapsamında hazırlandığı belirtildi. Gürüz'ün diğer sanıklar ile fikir ve eylem birliği içinde bulunduğu ve yapılan işlemlerin suça yönelik olduğunu bildiği tespiti yer aldı.

Mahkeme, tüm bu eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçunu oluşturduğu değerlendirmesini yaptı.