28 Şubat davasında Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı! İşte o isimler

28 Şubat davasında flaş gelişme! Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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28 Şubat davasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Çetin Doğan ve Çevik Bir'in avukatları AYM'ya başvurdu. AYM, herhangi bir karar vermezse, Doğan ve diğer emekli komutanlar cezaevine girecek.

Yargıtay 89 Temmuz'da müebbet hapis cezalarını onamıştı!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında. darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 9 Temmuz 2021 tarihinde onadı. Yargıtay'ın kararı davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme de kararı, gereğinin yerine getirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu'na gönderdi.

14 isim için yakalama kararı çıkartıldı

İnfaz Bürosu da 14 sanığın cezaevine konulması için işlemleri başlattı ve yakalama kararı çıkarttı. Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

İşte hakkında yakalama kararı çıkarılan 28 Şubat sanıkları

- Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir,

- Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan,

- Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi,

- Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak,

- Eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri,

- MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç

- Emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Kemal Gürüz ve bazı sanıkların cezası bozulmuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, müebbet hapis verilen sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin darbe suçuna yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle cezanın bozulmasına hükmetmişti. "Gizli ittifak" suçunu işlediklerine karar verilen ancak 10 yıllık zaman aşımı süresi nedeniyle beraatine hükmedilen 12 sanığın kararı da bozulmuştu.

Çetin Doğan’dan AYM'ye başvuru

Bu süreçte, sanıklardan emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri'nin avukatları Anayasa Mahkemesi'ne tedbir talebiyle bireysel başvuruda bulundu. Her iki isim yaş ve sağlık durumu gerekçesiyle infazın durdurulmasını talep etti. Ancak AYM henüz bir karar vermedi. Başvuruda, kararın sahte delillerle verildiği de öne sürüldü. Başvuruda, delil üretme sürecine iştirak ettiği şüphesi taşıyan isimlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edildikleri de belirtildi.