28 Nisan altın eriyor gram 900'ün altını gördü! 'Söz vermiştim' diyen İslam Memiş tarihi açıkladı hızla yükselecek
Altın fiyatları 28 Nisan Perşembe gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 900 liranın altını gördü. Piyasa Uzmanı İslam Memiş alım yapacakları bir kez daha uyardı.
Haftaya aşağı yönlü seyirle başlayan altın fiyatları düşüş seyrini bugün de sürdürüyor. Gram altın fiyatları 900 liranın altını gördü. Saat 09.00 itibari ile gram altın 893,95, çeyrek altın 1.479,00, yarım altın 2.954,00 liradan alıcı buluyor.
Yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıya yön veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Memiş şunları söyledi:
-Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim.
-Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.