2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı paylaştı -80 derecede saklanıyor

Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi. Bu kapsamda 2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.

Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.