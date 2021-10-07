2700 yıllık! Muğla'da 60 metrelik tünel bulundu: İçini gören şaştı kaldı
Kazı çalışmaları bir yıl önce başlayan Ula’nın Akyaka Mahallesindeki Ortaçağ kalesinde kale ve sur duvarlarının konservasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Doç. Dr. Abdulkadir Baran tarafından yürütülen Cumhurbaşkanı Kararlı İdyma antik kenti kazı çalışmaları, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Ula Belediyesinin destekleriyle kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.
Ula ilçesi Gökova Mahallesinde yer alan ve büyük ihtimalle 4 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan İdyma antik kentinin Akyaka’nın batısındaki Maden iskelesi mevki'inden Gökova’nın doğusundaki Ataköy mahallesine kadar yayılım gösteren antik dönem mahallerinden birisi olan Akyaka’daki İnişdibi mevki'inde, azmak kenarında bulunan alçak tepe ele geçen verilere göre 2700 yıllık tarihi geçmişe sahip.
Antik dönemde deniz kıyısında yer almış olması muhtemel olan tepe tüm çağlar boyunca önemini korumuştur ve tepenin üst kısmında daha eski sur duvarları üzerinde günümüze değin iyi durumda korunagelmiş bir kale MS 12.yy’da inşa edilmiş.
Yapılan kazı çalışmaları Ortaçağ Kalesinin Selçuklular döneminde de kullanılmış olduğunu gösteriyor.