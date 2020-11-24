27 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ağdam'ı ziyaret etti
AZERBAYCAN-Ermenistan arasında 44 gün süren kriz, Ermenilerin tarihi yenilgisiyle çözüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşiyle birlikte yıllar sonra Ağdam'ı ziyaret etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, 27 yıl sonra işgalci Ermenistan'dan alınan Ağdam’a tarihi ziyaret gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Aliyev kendi kullandığı araçla Ağdam’da temaslarda bulundu.
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Azerbaycan First Lady'si Mehriban Aliyeva da sosyal medyadan İlham Aliyev'le Ağdam ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
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Ağdam'daki Ulu Cami'yi ziyaret eden Aliyev çifti, camide dua etti.
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