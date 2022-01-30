'27 milyon zarardayım' diyen Cem Yılmaz paylaştı! 1 TL'lik zam için bakın nasıl tepki verdi
'Üç Kuruş'un yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile bir araya gelen komedyen Cem Yılmaz paylaşımıyla olay oldu. Yılmaz, 1 TL'lik zam için de sessiz kalmadı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle etkileşim halinde olan komedyen Cem Yılmaz, önceki gün yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Stand-Up gösterisi izlemeye gitti.
Uzar Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
Geceyle ilgili paylaşımda Kaygılaroğlu "Ne geceydi... Nasıl anlatsam bilemiyorum ama deneyeceğim. Çocukluğum boyunca annem sağ olsun tüm gösterilerine götürdü. Büyük bir şanstı benim için." dedi.
"Sahnede bu kadar büyüleyici bir şeye tanık olmak insana ilham veriyor, hayaller kurduruyor" diyen Kaygılaroğlu "Sonra yıllar geçti, ben bir şekilde oyunculuk yapmaya başladım. Yine bir gösterisinin kulisine gitme imkanı buldum ve tanıştık, yıllar içinde çalıştık." şeklinde konuştu.