27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı 71 şüpheli yakalandı

27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı 71 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, FETÖ'ye yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladıklarını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

