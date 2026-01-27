27 günde yüzde 60 kazandırdı: Yükseliş sürecek mi? Gümüş için sürpriz tahmin
Yılbaşından beri yüzde 60 prim yapan gümüş, güvenli liman arayışıyla zirveye oynuyor. Singapur merkezli OCBC Bank, arz sıkıntısı ve sanayi talebiyle yükselişin 2026'da da devam edeceğini öngörüyor.
Küresel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kesmeden sürüyor. Bu eğilimin en dikkat çekici yansımalarından biri de gümüş piyasasında görülüyor.
Fiyatlar tarihi zirvelere yakın seyrederken, yukarı yönlü hareketin giderek daha güçlü bir zemine oturduğu dikkat çekiyor.
PİYASADA HAVA OLDUKÇA İYİMSER
Pazartesi günü ons başına 117,69 dolarla rekor kıran gümüş, bugünkü işlemlerde de bu seviyelere oldukça yakın kaldı.
Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazanan spot gümüş, saat 13.20 itibarıyla yüzde 4’e yakın artışla 112,61 dolar/ons seviyesinde işlem gördü. Yani piyasada hava açıkçası oldukça iyimser.