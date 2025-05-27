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Erdoğan, Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira alacak

Erdoğan, Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira alacak

Karamollaoğlu’nun, 22 Şubat 2024’de bir televizyon programındaki konuşmasından dolayı Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024’de bir televizyon programındaki konuşmasından dolayı Erdoğan’a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Temel Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan’ı hapse atmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya uğradığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."

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