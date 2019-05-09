26.İstanbul Türk Müziği Festivali’nde neler oldu?

Müzik STK’larının oluşturduğu, Başkanlığını yürüttüğüm “İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin” (MÜZDAK) amacı; “Ülkemizde ve insanlarının gönlünde yasayan halk oyunları, halk müziği ve sanat müziği ürünlerini; gelenekselden faydalanılarak yapılan yeni çalışmaları; aşıkları, bestecileri, şarkıları, türküleri, yorumcuları, sanatçıları bir bütün halinde ve kaliteli bir şekilde halkımıza en iyi şekilde sunmaktı.” Bu amaca ulaştığımız için gururluyuz..

Müzik STK’ları olarak, üniversitelilerin bile Türkçe’yi birkaç yüz kelimeyle konuştuğu, gençlerin; sanat, edebiyat, bilim, müzik, nitelikli okuma, spor, resim v.b. bir yetenek sahibi olup olmadığı bilinmeyen/ölçülemeyen bir ülkede, onların; sanat/kültür, iletişim alanında gelişmesi, sorunlarını çözmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya/bu alanda adım atmaya, bir olmanın, diri olmanın, üretmenin gururunu yaşatmaya, 26 yıldır, sponsorsuz, kendi imkanlarımızla müzikseverlere kaliteli müzik sunmaya, popüler kültürün ağırlığından/baskısından uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

Önderimiz M.K.Atatürk’ün şu sözlerini unutmamalıyız; “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Bu sözü burada ayrıca izaha lüzum görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında bir çok vesilelerle eser halinde tespit edilmiştir. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir. Yine insan, enerjisiyle ve fakat tabiatın ona iltifat edilmedikçe tükenmez yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekası, hudutsuz kavrayış anlamında ‘insanım’ diyen bir vasf-ı mahsusu (özel niteliği) olur.”

Genel kuralları ile “müzik evrenseldir.” Ancak, Türk müziği dendiğinde; “çalgılar, ezgiler, kullanılan dil-şive, makam, ritim, aşıklar, türküler, üslup/tavır vb. özellikleri ile tarihin ve yerelliğin/milliliğin öne çıkması” gerektiğini, konservatuarlarda ve müzik bölümlerinde okuyan öğrencilerin; “evrensellik ile milliyi/yereli iyi anlamalarının/ayırt etmelerinin ve uygulamalarının şart olduğunu” düşünüyoruz…

Gelelim festival etkinliklerine…

Etkinliğimiz Gebze-Avcılar hattında 10 konser olarak planlanmıştı. Ancak, İstanbul seçimlerinin salonları etkilemesiyle dolayısı ile iki konser tarihi ileriye atıldı.

Nihayet, bu sene, konserlerin çakışmaması nedeniyle her konsere baştan sona katılım sağlayabildim.

Alanında, ‘özgün ve tek Türk Müziği Festivali’ne katkılarını esirgemeyen; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, I.B.B. Başkanlığı’na, TRT Genel Müdürlüğü’ne, I.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’ne, destek veren; Avcılar-Eyüpsultan-Kocaeli Büyükşehir-Beyoğlu-Şile-Bakırköy Belediyeleri’ne, her yıl bizlerle birlikte heyecanımızı ve müziği paylaşmayı amaç edinen plaket sponsorumuz Özlem Kristal’e teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, etkinliklerimize katılarak onurlandıran; Kocaeli B.B.Başk.Vekili Sn.Yaşar Çakmak’a, Gebze Belediye Başk. Sn.Zinnur Büyükgöz'e, Eyüpsultan Belediye Başk. Sn.Deniz Köken’e, Şile Belediye Başk.Yard. Sn.Abdullah Güllüce’ye, Konuk sanatçılarımız; Sn.Çetin Körükçü, Sn.Sinem Sevindik, Sn.Hakikat Özturkcan, Sn.Nilgün Güler, Sn.Rıfat Çalışkan, Sn.Murat Seçkin, Sn.Burhan Kul, Sn.Nevra Günay, Sn.Çiğdem Yarkın, Sn.Çetin Akdeniz, Sn.Bekir Ünlüataer, Sn. Erdal Erzincan, Sn.Münevver Özdemir, Sn.Hande Aydınlık, Yöre öğretmenleri: Sn.Doç. Eyüp Uzunkaya, Sn.Feyza Biçer,Mert Ökmen,Gökhan Baloğlu ve Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri’ne teşekkür ediyoruz.

Sonuç:

1/ Birlik-beraberlik sağlanamadı. STK temsilcileri, diğer konserleri takip etmedi.

2/ Salonlar dolu olmasına rağmen, sanat/müzik kurumları idarecilerinden, alan akademisyenlerinden (Konservatuar/GSF Müzik Bölümü/GSE Müzik Eğitimi ABD) bir kişi bile katılmadı.

3/ Etkinlik sanat yönetmenleri, çok güzel bir çalışma/farklılık sergiledi. Özellikle EMV Başkanı Sn.Nihat İncekara’nın 6 konuk sanatçı ve 8 bestekarı birleştirdiği konser çok iyiydi.

4/ Etkinliklere birçok STK koro şefi, üyeleri ve çalışanı katıldı.

5/ Sn. Münevver Şen’in düzgün bir şekilde hazırladığı ve sunduğu, Hasal/Acıbadem konserine popüler müzik sanatçıları da katıldı; Bora Ayanoğlu, 3 Hürel, Coşkun Demir, Fatih Mühürdar aramızdaydı…

6/Avcılar Belediyesi Türk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Topluluğu, özel bir düzenleme/sahne ile yer aldı.

7/Tanıtım sponsoru olmasına rağmen TRT Müzik, son iki konsere gelebildi.

8/ Salonlar dolu ve katılımcıydı. Etkinliklere katılan seyirci yaş ortalaması 20 yaş üzeriydi.

9/ STK korolarında sahne üzerinde yer alan koristlerin yaş ortalaması 18 ve üzeriydi.

10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından ve İl Kültür/İl MEB’den katılım olmadı...

11/ İstanbul’da bulunan ve aynı amaca (Türk müziğine) hizmet eden -akademik- müzik/sanat kuruluş temsilcileri, etkinliklere katılmadıkları gibi web sayfalarında duyurma ihtiyacı bile hissetmedi.

12/ Çok az müzik/sanat akademisyeni hariç; her alandan “hayırlı olsun/tebrik” mesajları geldi!

13/ 2019/En İyi Türk Müziği Programı Ödülü verilen, İstanbul’dan programının canlı yayınında (29.04.2019) ödülümüzden festivalimizden bahsedildi.

14/2019/En İyi Türk Halk Müziği Solisti Ödülü verilen Sn.Münevver Özdemir, katıldığı törende, Sn.Çetin Akdeniz eşliğinde seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı.

15/Sarkuysan Türk Müziği Korosu, yine iş dünyasından ses getirdi ve özel repertuvarı ve solisti ile ilgi çekti.İş dünyasının Türk Müziği'ne katkılarını bekliyoruz.

16/Programların aksamadan yürümesini sağlayan “26.İstanbul Türk Müziği Festivali” Hazırlama Kurulu Üyelerimiz;

Sn.Nihat Incekara, Sn.Hikmet Özkahraman, Sn.Oğuz Ergüngör, Sn.Yılmaz Pamukçu, Sn.Turgay Tokmak,Sn.Vedat Çakır, Sn.Yusuf Benli, Sn.Münevver Şen, Sn.Murat Kerim Erbaş, Sn.Gökhan Filizman, Sn.Sabriye İşkur, Sn.Adnan Yener, Sn.Salih Tangül, Sn.Gülruy Köşker, Sn.Cemre Tokatlı ve Sn.Doç.Eyüp Uzunkaya’ya gönül dolusu teşekkürler…

Sonuç: “Alaturka müzik yoktur, alaturka yaşayış/davranış vardır” inancı ile, alaturka düşünce ve uygulamalardan, “benlik” ten bir türlü kurtulamıyoruz... (Alaturka; eski töre, alışkanlık ve yaşam biçimini benimsemek, gelişmeye kapalı olmak v.b.)

Kuraldır; kurumsallaşma olmadan, sürdürülebilirlik sağlanamaz.. Yıllardır müzik/sanat kurumları için yazıyorum, ama olmuyor!..

“Ben” yoksam; festival de yok, sempozyum da! anlayışını yıkamıyoruz…

Gelecek sene buluşmak dileğiyle… Hayırlı Ramazanlar…