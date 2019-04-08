26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor…

Müzik STK’larının oluşturduğu, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin (MÜZDAK) amacı; “Ülkemizde ve insanlarının gönlünde yasayan halk oyunları, halk müziği ve sanat müziği ürünlerini; gelenekselden faydalanılarak yapılan yeni çalışmaları; aşıkları, bestecileri, şarkıları, türküleri, yorumcuları, sanatçıları bir bütün halinde ve kaliteli bir şekilde halkımıza en iyi şekilde sunmaktı.”

Müzik Dernek/Vakıfları’nın, sanatçıların, sanat insanlarının, sponsorların ve bizleri yalnız bırakmayan siz sanatseverlerin sayesinde, başardık………Teşekkür ederiz….

SUNUŞ

Ülkemizde, özgün ve alanında tek olan “26.İstanbul Türk Müziği Festivali” ile, bir kez daha sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz.

Kültür ve sanat şehri İstanbul’un, İBB ve İlçe Belediyeler tarafından yaptırılan Kültür Merkezleri’nde, müzik dernek/vakıfları ile solist sanatçılarımız; “müzikte kalite”, “sorumluluk” ve “paylaşım” prensibinden şaşmadan, “güç birliği içinde” sizlere seslenecekler…

Müzik STK’ları olarak, üniversitelilerin bile Türkçe’yi birkaç yüz kelimeyle konuştuğu, gençlerin; sanat, edebiyat, bilim, müzik, nitelikli okuma, spor, resim v.b. bir yetenek sahibi olup olmadığı bilinmeyen/ölçülemeyen bir ülkede, onların; sanat/kültür, iletişim alanında gelişmesi, sorunlarını çözmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya/bu alanda adım atmaya, bir olmanın, diri olmanın, üretmenin gurunu yaşatmaya, 26 yıldır, sponsorsuz, kendi imkanlarımızla müzikseverlere kaliteli müzik sunmaya, popüler kültürün ağırlığından/baskısından uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

Önderimiz M.K.Atatürk’ün şu sözlerini unutmamalıyız; “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Bu sözü burada ayrıca izaha lüzum görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında bir çok vesilelerle eser halinde tespit edilmiştir. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir. Yine insan, enerjisiyle ve fakat tabiatın ona iltifat edilmedikçe tükenmez yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekası, hudutsuz kavrayış anlamında ‘insanım’ diyen bir vasf-ı mahsusu (özel niteliği) olur.”

Genel kuralları ile “müzik evrenseldir.” Ancak, Türk müziği dendiğinde; “çalgılar, ezgiler, kullanılan dil-şive, makam, ritim, aşıklar, türküler, üslup/tavır vb. özellikleri ile tarihin ve yerelliğin/milliliğin öne çıkması” gerektiğini, konservatuarlarda ve müzik bölümlerinde okuyan öğrencilerin; “evrensellik ile milliyi/yereli iyi anlamalarının/ayırt etmelerinin ve uygulamalarının şart olduğunu” düşünüyoruz.

26 yıl boyunca; sanata ve spora yapılan her türlü pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Okullarımızda Türk Müziği’ne ve çalgılarına yer verilmesini, geç kalınmış bir karar olarak görüyor, sonuna kadar destekliyoruz.

Festival programımız içinde yine, geleneksel ödüllerimiz var…TRT İstanbul Radyosu TSM Müdürlüğü’nce hazırlanan ve TRT Müzik ekranlarından canlı yayınlanan “İstanbul’dan Programı/Türk Sanat Müziği”ne “2019/Yılın En İyi Türk Müziği Programı Ödülü”, TRT İstanbul Radyosu THM Sanatçısı Sn.Münevver ÖZDEMİR’e “2019/Yılın En İyi Türk Halk Müziği Solisti Ödülü” huzurlarınızda takdim edilecektir.

Alanında, ‘özgün ve tek Türk Müziği Festivali’ne katkılarını esirgemeyen; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, I.B.B. Başkanlığı’na, TRT Genel Müdürlüğü’ne, I.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’ne, destek veren; Avcılar-Eyüpsultan-Kocaeli Büyükşehir-Beyoğlu-Şile-Bakırköy Belediyeleri’ne, her yıl bizlerle birlikte heyecanımızı ve müziği paylaşmayı amaç edinen plaket sponsorumuz ÖZLEM KRİSTAL’e, barkovizyonda “Güneşim” isimli güzel bestesini kullanma izni veren, bestekar ve kanun virtüozu Sn.Göksel BAKTAGİR’e ve barkovizyonu hazırlayan Sn.Özer Azad YAŞAR’a teşekkür ediyoruz.

Ülkemizin en çok arzu duyduğu, “barışa/huzura/paylaşıma/istikrara/üretime” giden yolda, “Toplumsal barış için: sanat” diyerek, “Baharı müzikle karşılamak”, “Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertmek” için, Müzik Vakıf/Topluluk/Dernek’lerimiz ve Konuk Sanatçılarımız adına sizleri aramızda görmeyi diliyoruz...

Her zamanki duyarlığımızla, kurumlarımız ve sanatçılarımızla birlikte, yüksek sesle; “HER TÜRLÜ TERÖRÜ/ŞİDDETİ LANETLİYOR, KADINA TECAVÜZE VE ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR” diyoruz. Saygılarımızla

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve TRT Katkılarıyla

26.İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ

"Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim"

(12 Nisan-06 Mayıs 2019)

……………………………………………….PROGRAM…………………………………………………………

1/AKADEMİ BEYOĞLU TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KONSERİ

“Yeşilçam Şarkıları”

Yöneten: Sabriye İŞKUR

Sanat Yönetmeni: Adnan YENER

Sunan: Nevin YÜCETAŞ

Bilgi ve davetiye için:0530 234 6229 (Adnan Yener)

18 NİSAN 2019, Perşembe, Saat: 16.00

AKADEMİ BEYOĞLU (Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sk. No:9, 34435 Beyoğlu/İstanbul)

2/ ÖZEL ERDAL ERZİNCAN MÜZİK KURSU KONSERİ

“Türküler; ana sütü gibi helal türküler!..”

Konuk Sanatçı: Erdal ERZİNCAN

Yöneten: Mercan ERZİNCAN

Sanat Yönetmeni: İhsan ÖZDEMİR

Bilgi ve davetiye için:0216 441 3892/ Fax: 0216 459 70 57

19 Nisan 2019 Cuma, Saat:19.30

İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

3/SARKUYSAN TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

“Musıkimizle Üretiyoruz”

Konuk Sanatçı: Hande AYDINLIK

Yöneten: Erbil AYDIN

Bilgi ve Davetiye için: 0532 623 49 11 (Oğuz Ergüngör)

20 Nisan 2019 Cumartesi, Saat: 20.00

Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi (Gebze Belediyesi Yanı) /Gebze-Kocaeli

4/AVCILAR BELEDİYESİ TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ VE TÜRK HALK OYUNLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

“Bizden Şarkılar-Türküler ve Halk Oyunları”

Yöneten: Salih TANGÜL

Halk Oyunları Sanat Yönetmeni: Dr.Öğr.Üyesi Eyüp UZUNKAYA

Bilgi ve Davetiye için: 0212 509 90 55

21 Nisan 2019 Pazar, Saat 16.00

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

(Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No:63 Avcılar / İstanbul

5/MAVİ NOTA HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

VE BAKIRKÖY GÜZEL SANATLAR LİSESİ THM ÖĞRENCİLERİ KONSERİ

“Türküler, bizleri anlatır”

Yöneten ve Konuk Sanatçı: Çetin AKDENİZ

Konuk Topluluk: Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri

Sanat Yönetmenleri: Turgay TOKMAK-Murat Kerim ERBAŞ

Bilgi ve Davetiye için: Murat Kerim ERBAŞ (0535 717 48 80)

22 Nisan Pazartesi, Saat 19.30

Bakırköy Belediye Tiyatroları (Ataköy 9.Kısım Atrium Yanı)

6/ ŞİLE BELEDİYESİ MUSİKİ CEMİYETİ KONSERİ

“Erol SAYAN Besteleri “

Konuk Sanatçı: Çiğdem YARKIN

Yöneten: Gökhan FİLİZMAN

Bilgi ve Davetiye için: Cemre Tokatlı (0531 340 75 40)

İBB Şile Kültür Merkezi / Şile

26 Nisan 2019, Cuma, Saat:19.307/

7/ HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ VELİLER KOROSU

“Bahar Şarkıları ve İstanbul Türküleri Konseri”

Konuk Sanatçı: Nevra GÜNAY

Yöneten: Orhan BAYAV

Sunan: Ercan DİRİKAN

Bilgi ve Davetiye için; Münevver Şen (0 536 692 31 11)

29 Nisan 2019 Pazartesi, Saat 20:00

İstek Vakfı Semiha Şakir Okulları – Caddebostan Mah.Bağdat Cad. 238/1 Kadıköy

8/EYÜP MUSIKİ VAKFI KONSERİ

“Şarkılarıyla; Arif Sami TOKER-Ekrem GÜYER

ve Günümüz Bestecileri Konseri”

Konuk Sanatçılar: Sinem SEVİNDİK-Hakikat ÖZTURKCAN-Nilgün GÜLER-Rıfat ÇALIŞKAN-Murat SEÇKİN-Burhan KUL

Günümüz Bestecileri: Hüsnü ÜSTÜN, Naci TUNCEL (Ankara), Dolgun DALGIÇOĞLU (Kıbrıs), Nihat İNCEKARA, Özdemir HAFIZOĞLU

Genel Sanat Yönetmeni: Nihat İNCEKARA

Bilgi ve Davetiye için: (0212)564 25 74, 0534 563 66 56 (Adem Özübek - Bülent İçli)

02 Mayıs 2019 Perşembe, Saat:20.00

EKSM Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi (Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 18)/ Eyüpsultan

9/BAKIRKÖY MUSIKİ KONSERVATUARI VAKFI KONSERİ

“Meragi’den Günümüze Türk Müziği”

Yöneten ve Konuk Sanatçı: Çetin KÖRÜKÇÜ

Sunan: Müge Hale ÇETİNTÜRK

Bilgi ve Davetiye için: (0212)559 20 23, (0212) 661 90 86/87

05 Mayıs 2019 Pazar, Saat: 19.30

İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi / Bakırköy

“26.İstanbul Türk Müziği Festivali” Hazırlama Kurulu Üyeleri;

Nihat Incekara, Hikmet Özkahraman, Oğuz Ergüngör, Yılmaz Pamukçu, Turgay Tokmak, Vedat Çakır, Yusuf Benli, Münevver Şen, Ayhan Haksal, İhsan Özdemir, Murat Kerim Erbaş, Gökhan Filizman, Sabriye İşkur, Adnan Yener, Salih Tangül, Gülruy Köşker,Cemre Tokatlı,Eyüp Uzunkaya