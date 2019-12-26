26 Aralık 2019 parçalı güneş tutulması burçları bakın nasıl etkiliyor
26 Aralık 2019 Parçalı Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Bir sonraki güneş tutulması 44 yıl sonra gerçekleşecek. Peki bu güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkisi nedir? Ya da başka bir deyişle etkisini üzerimizde nasıl gösterecek?
26 Aralık güneş tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Kova, Oğlak, Balık burcu etkileri uzun vadeli olacak. Yeni ay'da gerçekleşen 26 Aralık halkalı güneş tutulması etkilerini hırslarımız üzerinde gösterecek olmasına rağmen, tüm burçların hayatında sarsıntı yaratacak ancak bu sarsıntı kötü hissettirse de sonuçları iyi olacak. İşte bugün saat 08.12'de başlayan olan halkalı güneş tutulması etkileri.
Yeni Ay'la birlikte yaşanan güneş tutulmasıyla birlikte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını ne bekliyor? 26 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu yılın son güneş tutulmasına yaklaşıyoruz. Bugün Türkiye saatiyle 08.12'de gerçekleşen halkalı güneş tutulması Aralık ayının enerjisini ve ruh halini tamamen değiştirecek. Halkalı güneş tutulmasının olduğu bugün aynı zamanda yeni ay da var. Yeni aylar, yeni döngülerin başlangıcını ifade ederler.
Bu yeni ay aynı zamanda halkalı bir güneş tutulmasıyla gelince önümüzdeki 10 yıl bizi etkileyecek bir dönemi başlatıyor. Taptaze bir enerji getiren yeni ay, halkalı güneş tutulmasının etkisiyle bu özelliğini yitirecek. Çünkü güneş tutulması burçları her zaman sallar. Güneş tutulması sadece heyecan verici gelişmeler ve başlangıçlar getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha önce kilitli olan kapıları da açar.
Eğer yanlış yoldaysanız, tutulma sizin için bir şeyleri sarsacak. Kafa karıştırıcı etkiler gösterecek. Ancak karışıklık sonuçta sizin için iyi olacak. Bu yeni ay, Oğlak güneş sezonunun başlamasından sadece birkaç gün sonra Oğlak burcunda gerçekleşecek. Ayrıca yılın Oğlak burcundaki ikinci yeni ay olacak (birincisi Ocak ayıydı), kesinlikle Oğlak'ın yoğun çalışma, hırs ve istikrarlı planlarının yoğun enerjisini hissettirecek.