2510 TL ucuza üretti! Elazığ'da merdiven altında başladı fabrika sahibi oldu: Çok mutluyuz
ELAZIĞ'da küçük bir dükkanda imalat yapan Aytaç Tekin, devletten aldığı destek ile Organize Sanayi Bölgesinde imalat merkezi kurdu.
Elazığ merkezde küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan 3 çocuk babası Aytaç Tekin (40), KOSGEB’den aldığı 175 bin liralık hibe desteğiyle OSB’de toner imalat merkezi kurdu. Fabrikada üretime başlayan Tekin, 12 kişiye de istihdam sağladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu standartlara uygun şekilde yerli toner üretimi yapan Tekin, aynı zamanda çöpe atılacak tonerleri topluyor. Toplanan atık tonerler burada yeniden işlemlerde geçirilerek kullanıma geri kazandırılıyor.
Tekin bu şekilde hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yurt dışından 3 bin 200 liraya ithal edilen bir toner, Tekin’in üretim merkezinde yerli olarak 690 liraya kullanıcıların hizmetine sunuluyor.
Şehir merkezinde merdiven altı bir noktada toner kartuş imalatı ile uğraşırken KOSGEB’e proje sunduklarını belirten Aytaç Tekin, "Bu alanda imalat yapabileceğimiz konusunda projemizin olduğunu söyledik." dedi.