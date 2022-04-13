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250 bin dolara emlak alana Türk vatandaşlığı şartına zam yapıldı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

250 bin dolara emlak alana Türk vatandaşlığı şartına zam yapıldı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan apılan son dakika açıklamasıyla Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerine zam yapıldığını duyurdu...

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Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar  değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

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