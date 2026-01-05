25 yıl sonra aynı sahnede... Asena'nın Tatlıses'le barışmasının bedeli bakın neymiş
25 yıl sonra aynı sahnede buluştular! Asena'nın İbo Show Yılbaşı Özel dönüşünün perde arkası çok konuşulurken, canlı yayındaki o 'para' göndermesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kulislerde konuşulan iddialar ise izleyicilerin aklında tek bir soru bıraktı: Bu buluşmanın bedeli neydi?
İbo Show Yılbaşı Özel programında 25 yıl sonra aynı sahneyi paylaşan Asena ve İbrahim Tatlıses'in bu sürpriz buluşması daha yayına girmeden kulisleri hareketlendirdi. Canlı yayında dikkat çeken mimikler, sosyal medyada yapılan yorumlar ve perde arkasında konuşulanlar bu karşılaşmayı gündemin en sağlam yerine oturttu.
Yıllardır aralarındaki gerginlik nedeniyle bir araya gelmeyen Asena ile İbrahim Tatlıses, yılbaşı için hazırlanan İbo Show programında buluştu.
İki ismin duygusal anlar yaşadığı buluşma ekrana yansırken, program kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
ASENA'NIN PROGRAM ÜCRETİ GÜNDEM OLDU
Buluşmanın yankıları sürerken, Asena'nın 25 yıl sonra Tatlıses'in programına çıkması karşılığında 2 milyon TL aldığı konuşulmaya başlandı. Bu iddia, sosyal medyada da geniş yer buldu.