25 yıl sonra aynı sahnede... Asena'nın Tatlıses'le barışmasının bedeli bakın neymiş

İbo Show Yılbaşı Özel programında 25 yıl sonra aynı sahneyi paylaşan Asena ve İbrahim Tatlıses'in bu sürpriz buluşması daha yayına girmeden kulisleri hareketlendirdi. Canlı yayında dikkat çeken mimikler, sosyal medyada yapılan yorumlar ve perde arkasında konuşulanlar bu karşılaşmayı gündemin en sağlam yerine oturttu.