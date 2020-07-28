2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi! Antalya'da kameralara yakalandı
ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kaçırma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi, "Çocuğu sevdik, şaka yaptık" savunmasında bulundu.
Antalya'da güvenlik kameralarına yansıyan olay tüyler ürpertti. Kent merkezindeki Selekler Çarşısında esnaflık yapan Yılmaz Dağ’ın iş yerine dün akşam saat 20.15 sıralarında bir kişi saz satmak için geldi.
Sazın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.’nın sazını belirli bir ücret karşılığında satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., iş yerinin kapısı önünde bulunan 2.5 yaşındaki M.K.D.’yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı.
Anne koşarak M.I.’nın kucağındaki çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. elini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı.
Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ’a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, polis merkezine giderek M.I.’dan şikayetçi oldu.