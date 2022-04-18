25 yaş küçük aşkı için kampa giren Seda Sayan'ın son halini gören şaşkına döndü
Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün öncesi kampa girdi. Sayan'ın son hali şaşırttı.
59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmeye hazırlanıyor.
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Sayan'ın genç sevgilisi Ökten'in "Dört yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülmüştü.
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Sayan ortaya atılan iddiaların hepsini reddettiğini açıklamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde sahne öncesi evlilik konusu hakkında konuşan Ökten ise, "Çıkan evlilik haberi ile ben çok rahatladım" demişti.
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