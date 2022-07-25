25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! Gözler kritik FED kararında gram 990 liraya doğu gidiyor
25 Temmuz haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları da belli oldu. Altın hızla yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşü ile yatırımcıyı şoke eden gram altın şu sıralar 989 liradan alıcı buluyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 985,3 liradan tamamladı.
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 989 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 lira, Cumhuriyet altını da 6.628 liradan satılıyor.
Cuma gününü 1.727,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.726 dolardan işlem görüyor.
Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.