25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor! Yılda 35 milyon TL kazanç

Yayladağı Kaymakamlığı ve Yayladağı Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilk etapta 25 odada yetiştiriciliğine başlanan kültür mantarı, 200'e ulaşan üretim alanıyla hem yöre halkına hem de ilçedeki barınma merkezlerinde kalan Bayırbucak Türkmenlerine gelir kapısı oldu.