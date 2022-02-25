25 Şubat 900 lirayı geçen altında son durum! Mehmet Ali Yıldırımtürk ve İslam Memiş açıkladı yükseliş sürecek mi?

Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 860 TL seviyesinde bulunuyor.