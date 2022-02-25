25 Şubat 900 lirayı geçen altında son durum! Mehmet Ali Yıldırımtürk ve İslam Memiş açıkladı yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haftanın son işlem gününde 860 lira seviyesinde... Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isimler fırlayan altın fiyatları için ne diyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından piyasalar resmen sarsıldı. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da fırladı. Dün zirveleri gören ve 920 lirayı geçen altın fiyatları haftanın son işlem gününde geriledi.
Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 860 TL seviyesinde bulunuyor.
25 Şubat altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde gram altın 860,69, çeyrek altın 1.469,00 yarım altın 2.938,00 cumhuriyet altını da 5.855,00 liradan alıcı buluyor.
Uzman isimler bir anda yükselen altın fiyatları için ne diyor? Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk yatırımcıya çok kritik mesajlar verdi.