25 Mart gram altın yükseliyor 930 lira oldu! İslam Memiş 'yeni taktik uyguluyorlar' dedi iki hafta böyle sürecek!
25 Mart haftanın son işlem gününde altın rakamları belli oldu. Yükselişini sürdüren gram altın 930 lira seviyesinde...Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Piyasalar baktığınız zaman taktiksel değişimin farkına varacaksınız. " dedi ve yatırımcıyı yeni taktiğe karşı uyardı. Memiş sürecin iki hafta süreceğini bildirdi.
Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 1,1 artışla 925,9 liradan tamamladı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtirken 25 Mart haftanın son işlem gününde altın fiyatları da belli oldu.
25 Mart altının gram fiyatı 934,05, çeyrek altın 1.535,00, yarım altın 3.070,00, cumhuriyet altını da 6.117,00 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcının kafasının karışık olduğunu söyledi ve önemli tüyolar verdi:
-Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler... Belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Bu yatay seyir ve belirsiz süreç ile birlikte yatırımcının kafası karışıyor. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar uzun vadede alım fırsatı kollayanlar için o fırsat gelmiyor. Bu süreci şöyle yorumlamak istiyorum. Merkez Bankaları faiz artırım sürecine girdi.
"Yeni taktik uyguluyorlar"
-FED faiz artırımı yaptıktan sonra şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED üyelerinden de açıklamalar geliyor. Yeni bir taktik uyguluyorlar o taktik de şu.