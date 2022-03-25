25 Mart gram altın yükseliyor 930 lira oldu! İslam Memiş 'yeni taktik uyguluyorlar' dedi iki hafta böyle sürecek!

-Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler... Belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Bu yatay seyir ve belirsiz süreç ile birlikte yatırımcının kafası karışıyor. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar uzun vadede alım fırsatı kollayanlar için o fırsat gelmiyor. Bu süreci şöyle yorumlamak istiyorum. Merkez Bankaları faiz artırım sürecine girdi.