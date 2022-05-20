24 yıldır trafiğe çıkarılmadı emsali yok! 91 model 7 bin kilometredeki Tofaş bakın ne kadara satıldı

Eski araba meraklısı olduğunu belirten Sedat Oymak, “Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik” dedi.