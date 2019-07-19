24 yaşındaki YouTuber güzeli 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi! 'Yok artık' dedirten düğünden kareler
24 yaşındaki YouTube yıldızı Julia Zelg, farklı kişilerle tanışılabilen bir telefon uygulaması olan Tinder sayesinde tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklamıştı. İkili bu birlikteliği evliliğe taşıyarak herkesi şoke etti.
Aslen Brezilya kökenli olan 24 yaşındaki YouTuber Julia, geçen sene eylül ayında Tinder'da buluşup tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklayarak zaten herkesi şoke etmişti ki ikili bu birliktelikteliklerini evliliğe taşıyarak daha da şaşırttı.
24 Yaşındaki YouTuber Julia öyle büyük bir aşka tutuldu ki yılbaşından hemen önce Elieen'e evlenme teklif etti. Ailelerinin de desteğini alan iki kadın masallardaki gibi bir düğünle birlikteliklerini taçlandırdı.
Tanıştıktan sonra kısa sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söylüyor.
Genç YouTuber, ''Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz'' dedi.