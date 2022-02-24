24 Şubat gram altın 890 lira sınırında! İslam Memiş daha yükselecek deyip yeni rakamı açıkladı 'sakın almayın'
RUSYA- Ukrayna krizi piyasaları da altüst etti. Ons altın son 1.5 yılın seviyesine yükselirken gram altın da 890 lira sınırına doğru ilerliyor. Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş yeni bir açıklama yaptı altında daha yüksek rakamların görüleceğini açıkladı.
Altın fiyatları hızla yükselişini sürdürürken yatırımcının ise kafası karışık... Alım yapılır mı? Yükseliş devam edecek mi? İşte İslam Memiş'in yaptığı son açıklama...
-Beklenen gün geldi Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi savaş başladı mı gibi sorular kafalardan gitti. Rusya Ukrayna'ya saldırı işgal başlattı küresel piyasalarda bu savaş fiyatlaması başladı.
-Bu süreçte döviz kurlarında paritelerde, emtia fiyatlarında, kripto para fiyatlarında oldukça geniş bant aralıkları ve ters pozisyonlar olduğunu gözlemliyoruz.
-Peki savaş fiyatlamasında sepetimizde bulunan varlıkların yer değiştirme zamanı geldi mi? Sepetimde hangi varlıklarla takas yapabilirim? Bu savaş fiyatlanmasında kendimi nasıl koruyabilirim? Bu soruların cevaplarını vereceğim.