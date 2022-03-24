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24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı

24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı

Altın fiyatları yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Ani düşüş ve yükselişler görülen altında günün ilk rakamları belli oldu. Gram altın 920 lira seviyesinde işlem görürken İslam Memiş yatırımcıyı uyardı 'altın düşecek' dedi.

24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,8 liradan tamamladı. 

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24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı

24 Mart altının gram fiyatı 923,63, çeyrek altın 1.519,00, yarım altın 3.037,00 cumhuriyet altını da 6.052,00 liradan işlem görüyor. Dolar 14.82 lira, Euro da 16.30 liradan işlem görüyor. 

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24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de altında düşüşün yaşanacağını belirtti ve şunları söyledi:

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24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı

-900-920 aralığına sıkışmış olan fiyatlama var. Kendine yön belirleyemedi. Bankaların işlemlerindeki ara makaslarında günlük dalgalanmadan dolayı makas aralığının açıldığını görüyoruz.

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