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24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Meteoroloji'den yapılan "turuncu" ve "sarı" uyarıda, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava bekleniyor. Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek.

24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın kuzeyi ile Ege kıyılarının çok bulutlu, kalan kesimlerin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar Doğu ve Batı Akdeniz'de karla karışık yağmur ve kar, kalan kesimlerde kar şeklinde olacak. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Meteoroloji, Adana, Adıyaman, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Mesin, İstanbul, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Kilis'i "turuncu kod" ile uyardı.

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24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Ayrıca, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Osmaniye için de "sarı kod" ile uyarı yapıldı.

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24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Öte yandan iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyeden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

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