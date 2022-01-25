24 il için 'turuncu' 9 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın kuzeyi ile Ege kıyılarının çok bulutlu, kalan kesimlerin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar Doğu ve Batı Akdeniz'de karla karışık yağmur ve kar, kalan kesimlerde kar şeklinde olacak. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.