2300 yılından geldim dedi bakın hangi kehanetlerde bulundu

Zaman zaman karşımıza çıkan ve ilginç açıklamalar yapan zaman yolcularına bir yenisi daha eklendi. Çoğu insanların analatılan hikayelere inanmıyor. Çoğumuza ise zaman yolcularının açıklamaları uçuk bir hayal gibi geliyor ama merak edip okuyanlarımız ve dinleyenlerimizin de çok olduğu bir gerçek. Yeni zaman yolcumuzun adı ise Gerald Gardner. Yaklaşık 300 yıl ileriye 2300 yılına gittiğini söyleyen Gardner zaman makinesi ve gelecekteki yaşam ile ilgili ilginç bilgiler verdi.