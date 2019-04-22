23 yaşındaki Serel Yereli'nin cesur bornozlu pozuna tepkiler gecikmedi
Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı diziyle ismini geniş kitlelere duyurmayı başaran Serel Yereli'nin önceki gün paylaştığı bornozlu pozu çok konuşuldu.
Başrollerini Timuçin Esen, Şevval Sam, Alperen Duymaz ve Dilan Çiçek Deniz'in üstlendiği Bodrum Masalı adlı diziyle ünlenen Serel Yereli'den olay yaratacak bir poz daha geldi. Sosyal medya hesabından sürekli cesur fotoğraflarını paylaşan ve son olarak iç çamaşırlı pozuyla eleştiri odağı olan Serel Yereli, bornozlu fotoğrafıyla yine gündeme oturmayı başardı.
Şu anda eğitimi için Londra'da bulunan Serel Yereli, geçtiğimiz yıl özel hayatına dair "Bakire misin" ve "Lezbiyen ilişki yaşar mısın" sorularına yanıt vermiş ve günlerce konuşulmuştu. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen yaşından büyük konular ile gündeme gelen Yereli, son olarak bornozlu pozuna bir yenisini daha ekledi.
Önceki gün bu fotoğrafı paylaşan Yereli, kısa süre içinde 35 bin beğeni alırken, fotoğrafa yüzlerce de yorum geldi. Yorumların çoğu Yereli'nin doğal bir güzelliği olduğu yönündeyken, ünlü ismin bu yaşta bu pozları vermesine tepki gösterenler de oldu.
Bakirelik sorusuna yanıt
Öte yandan bir takipçisinin bakirelik sorununa "Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum" ifadeleriyle yanıt veren Yeleli, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna ise "Yalan yok" diyerek şu yanıtı vermişti;