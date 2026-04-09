23 Ülkede alarm! Özellikle çocuklar risk altında Covid-19'un yeni varyantı Cicada korkutucu boyuta ulaştı
Dünya Sağlık Örgütü, 23 ülkede görülen yeni Covid varyantı “Cicada”yı izlemeye aldı. Uzmanlar, çocukların bu varyanta yetişkinlere kıyasla daha kolay yakalanabileceğini belirtiyor. Henüz ağır hastalık ya da ölüm riskine dair kanıt bulunmasa da küresel endişe sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şu ana kadar 23 ülkede tespit edilen, yüksek sayıda mutasyon içeren yeni bir Covid-19 varyantını izlemeye aldı.Resmi adı BA.3.2 olan ve "cicada" (ağustos böceği) olarak anılan bu varyant; ABD, Hong Kong, Mozambik ve İngiltere'de de görüldü.Varyantın diğerlerine kıyasla daha tehlikeli olduğuna dair bir kanıt bulunmasa da uzmanlar, çocukların bu varyanta yakalanma olasılığının yetişkinlere göre daha yüksek göründüğünü belirtiyor.Peki ne kadar endişelenmeliyiz?
Cicada varyantı nedir?
BA.3.2 varyantına "cicada" adı verilmesinin nedeni, ilk tespit edildikten sonra dünyanın bazı bölgelerinde uzun süre "uykuda" kalması; tıpkı ağustos böceklerinin uzun süre yeraltında yaşaması gibi.Varyant ilk kez Kasım 2024'te Güney Afrika'da tespit edildi, ancak vakalarda artış Eylül 2025'e kadar başlamadı.Geçen ay ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 eyalette vakaların görüldüğünü açıkladı.Kuruma göre BA.3.2; dört yolcudan alınan burun sürüntülerinde, beş hastanın klinik örneklerinde ve 132 atık su örneğinde tespit edildi.
WHO da varyantı "izleme" kategorisine aldı. Bu, varyantın "öncelikli dikkat gerektirebileceği" ve küresel halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığının araştırıldığı anlamına geliyor.
Çocuklar daha mı kolay yakalanıyor?
New York'taki vakalar üzerinde yapılan veri analizi, Covid varyantı araştırmacısı Ryan Hisner'a göre çocukların BA.3.2 için pozitif test verme olasılığının yetişkinlerden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Cambridge Üniversitesi Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden Prof. Ravindra Gupta, "Bu çalışma henüz hakemli değil ya da yayımlanmadı ama doğru görünüyor" diyor. Bunun nedenine dair farklı teoriler var. Bunlardan biri, cicada varyantının daha önce görülmemiş olması nedeniyle bağışıklık sistemi tarafından tanınmasının zor olması. Genel olarak daha az sayıda virüs ve Covid enfeksiyonu geçirdikleri için çocukların bağışıklığının yetişkinlere göre daha düşük olduğuna dikkat çeken Gupta, "Bu yüzden bu virüse karşı bağışıklıklarının daha zayıf olması beklenir" diyor.Yetişkinlerde ise virüslere karşı koruyucu antikorlar üretimi yıllar içinde olgunlaşır ve bağışıklığın genişlemesine katkı sağlar. Gupta, "Çocuklar bu olgunlaşma sürecinden çok daha az yıl geçirmiştir. Bu da virüse karşı daha hassas olmalarını kısmen açıklayabilir" diye ekliyor.