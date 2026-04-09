23 Ülkede alarm! Özellikle çocuklar risk altında Covid-19'un yeni varyantı Cicada korkutucu boyuta ulaştı

Çocuklar daha mı kolay yakalanıyor?

New York'taki vakalar üzerinde yapılan veri analizi, Covid varyantı araştırmacısı Ryan Hisner'a göre çocukların BA.3.2 için pozitif test verme olasılığının yetişkinlerden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Cambridge Üniversitesi Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden Prof. Ravindra Gupta, "Bu çalışma henüz hakemli değil ya da yayımlanmadı ama doğru görünüyor" diyor. Bunun nedenine dair farklı teoriler var. Bunlardan biri, cicada varyantının daha önce görülmemiş olması nedeniyle bağışıklık sistemi tarafından tanınmasının zor olması. Genel olarak daha az sayıda virüs ve Covid enfeksiyonu geçirdikleri için çocukların bağışıklığının yetişkinlere göre daha düşük olduğuna dikkat çeken Gupta, "Bu yüzden bu virüse karşı bağışıklıklarının daha zayıf olması beklenir" diyor.Yetişkinlerde ise virüslere karşı koruyucu antikorlar üretimi yıllar içinde olgunlaşır ve bağışıklığın genişlemesine katkı sağlar. Gupta, "Çocuklar bu olgunlaşma sürecinden çok daha az yıl geçirmiştir. Bu da virüse karşı daha hassas olmalarını kısmen açıklayabilir" diye ekliyor.