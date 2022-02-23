23 Şubat altın yükseliyor! Mehmet Ali Yıldırımtürk söyledi gram altın 870 lira olacak, kripto çakılacak
Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin dünyada ve Türkiye’de altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini anlattı. Öte yandan altındaki yükseliş devam ediyor. 23 Şubat gram altın 840 lirayı aştı.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, dünyada ve iç piyasada "güvenli liman" olarak tanımlanan altının değerine direkt etki ediyor.
23 Şubat gram altın 840,26, çeyrek altın 1.389,00, yarım altın 2.773,00, cumhuriyet altını da 5.526,00 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ensonhaber'e altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yıldırımtürk, yaşanan gelişmelerin jeopolitik risk oluşturduğu için tedarik zincirine etki edeceğini, enerji ve emtia fiyatlarını artıran ve bu yönü ile enflasyonu körükleyen etkisi olduğunu aktardı.