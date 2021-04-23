Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ve vaka oranı 100 binde 301,65'e ulaşan Antalya'da, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.