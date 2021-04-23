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23 Nisan'da Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı! Covid-19 salgını unutuldu

23 Nisan'da Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı! Covid-19 salgını unutuldu

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler, denize girip, güneşlendi.

23 Nisan'da Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı! Covid-19 salgını unutuldu

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ve vaka oranı 100 binde 301,65'e ulaşan Antalya'da, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. 

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23 Nisan'da Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı! Covid-19 salgını unutuldu

Yazı aratmayan günlerin yaşandığı kentte, kısıtlamadan muaf turistler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. 

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23 Nisan'da Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı! Covid-19 salgını unutuldu

Sahil boyunca polis ekipleri hem motosikletli kişiler hem de turistler üzerinde uygulama yaptı.

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23 Nisan'da Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı! Covid-19 salgını unutuldu

 Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı’nda golf arabasıyla denetim yapan polis ekiplerine 'Karamel' isimli sokak köpeği de eşlik etti.

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