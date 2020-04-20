23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı var? Başkan Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak adına toplanmıştı. Toplantıda 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak konular arasındaydı. Toplantı sonrası alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor;

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında daha öncekilerde olduğu gibi yine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri gündeme alındı.

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan tedbirleri açıklıyor;

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Rejim böyle devam etmesi halinde bunun bedelini ödeyecek

Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik

Bölücü örgütün koronavirüs mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Ülkemizin hiçbir yerinde herhangi bir ürünün eksikliği sözkonusu değil

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretimin aksamamasıdır. Bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Ülkemizin hiçbir yerinde herhangi bir ürünün eksikliği, yokluğu sözkonusu değildir. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız kamu düzenin sağlanması yanında Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı vererek fedakârca görevlerini yürütüyor.

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